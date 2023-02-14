إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:29 مساءً - أفادت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمر في جنوبي البلاد.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو. ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة “الأناضول” بأنه جرى إنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا.

وبث موقع “يني شفق” على “تويتر” لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

وتواصل فرقُ إغاثة من عشرات الدول، عملياتِ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، ورفعَ ركام المباني المنهارة.

ومع دخول كارثة الزلزال يومَها التاسع، ارتفع عددُ الضحايا لأكثر من 37 ألف قتيل، وأكثرَ من 100 ألف مصاب، فضلا عن مئات الآلاف من المشردين.

ففي تركيا، ارتفع عددُ القتلى إلى 31640 قتيلا، و80 ألف مصاب. بينما تجاوز عددُ الضحايا في سوريا 5400 قتيل.