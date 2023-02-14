رئيس الفلبين: ندعم الحل السلمى للصراع الدائر فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفلبينى، فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، عن دعم حكومته للحل السلمى للصراع الدائر فى أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.





وقال ماركوس الابن - فى تصريح نقلته قناة "إيه بى أس- سى بى إن" الفلبينية - "أبلغته أننا فى الفلبين نتابع بإعجاب، شجاعة ووطنية الشعب الأوكرانى خلال هذه الأزمة، وأننا ندعم الحل السلمى للصراع الدائر فى بلاده". وأشارت القناة الاخبارية إلى أن الجانبين ناقشا - خلال الاتصال - سبل تعميق التعاون بين بلديهما لاسيما فى المحافل الدولية.

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