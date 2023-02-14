لأول مرة.. صورة ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع البريد

وبحسب "يونهاب"، فقد كشف مكتب البريد الكورى الشمالى عن 8 طوابع، من المقرر إصدارها فى يوم 17 فبراير، حيث تحمل الطوابع الجديدة صور تفقد "كيم جونج-أون" لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستى العابر للقارات فى 18 نوفمبر من العام الماضى.
كما تضم الطوابع الثمانية 5 طوابع تظهر الزعيم كيم جونغ-أون وابنته كيم جو-أيه، معًا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعًا واحدًا يظهر كيم جونج-أون بمفرده.
وتظهر على الطوابع صورة كيم جو-أيه تمشى مع أبيها كيم جونغ-أون، على خلفية الصاروخ وهى تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبى.
يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها كيم جو-أيه فى طوابع، بعدما كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية فى 19 نوفمبر من العام الماضى، عن صور "كيم جونج-أون" أثناء تفقده مع "كيم جو-أيه" لاختبار إطلاق "هواسونغ-17".
وقالت الوكالة الكورية الشمالية، حينذاك، إن "كيم جونغ-أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.
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