لمواجهة الأزمة.. أمريكا تبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى، وذلك بموجب سحب من الاحتياطى صدر تفويض به من الكونجرس فى السنوات السابقة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء بيع هذه الكمية من براميل النفط والخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضى كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس. ومن المرجح أن يؤدى البيع المعلن إلى تقليص الاحتياطى مؤقتًا إلى ما دون مستواه الحالى البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983. وباعت الإدارة الأمريكية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التى ارتفعت فى أعقاب الهجوم الروسى لأوكرانيا، وتعافى المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد-19.

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