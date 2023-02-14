جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اعتراض مقاتلتين هولنديتين من طراز (إف-35) لثلاث طائرات حربية روسية، اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية فى إطار حلف شمال الأطلسى، تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوتان بالحلف والاتحاد الأوروبى.





وذكرت الوزارة - وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولية اليوم الثلاثاء - أن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من ثلاث طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة. وأضاف أن الطائرة - التى كانت مجهولة آنذاك - اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية، فى إطار حلف شمال الأطلسى من كالينينجراد. يشار إلى أن كالينينجراد هى منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرات هولندية تعترض 3 مقاتلات روسية قرب بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.