أوستن لـ«الناتو»: سنواصل دعم أوكرانيا وتوفير منظومة دفاعية لكييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، خلال كلمته باجتماع وزراء دفاع الناتو، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده تعمل على توفير منظومة دفاعية جوية لصالح أوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة تحقيق كل وعود الدعم التى حصلت عليها أوكرانيا.

وتعهد أوستن أمام وزراء دفاع الناتو بأنهم سيواصلون دعم أوكرانيا إلى أبعد مدى، والعمل مع دول عدة لتوفير ذخائر جديدة لأوكرانيا