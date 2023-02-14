العالم اليوم - طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية تهبط في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:22 مساءً - هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المدمّر، الثلاثاء في مطار حلب الدولي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنا و322 كيلوغراما.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة.

وقال مسؤول في وزارة النقل السورية لوكالة فرانس برس: "هذه أول طائرة آتية من السعودية تهبط على الأراضي السورية منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف: "آخر رحلة كانت في فبراير 2012، وتوقفت بعد ذلك الرحلات الآتية من السعودية حتى تاريخ اليوم".

من جهته، كشف مسؤول الجاهزية في وزارة النقل، سليمان خليل، لوكالة فرانس برس: "تمت جدولة هبوط طائرتين سعوديتين يوم غد (الأربعاء) وبعد غد (الخميس)".

وأوضح أنها ستكون من ضمن "جسر جوي متواصل".

ونشرت "سانا" صورا تظهر فريقا من الهلال الأحمر السوري في استقبال مسؤولين من الهلال الأحمر السعودي كانوا على متن الطائرة.

وبعد أسبوع على الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا، تجاوزت حصيلة الضحايا 35 ألف شخص في البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية، وحذّرت الأمم المتحدة من أنها قد "تتضاعف".