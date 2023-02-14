مقتل منفذ عملية إطلاق النار بجامعة ميشيجان الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضافت شرطة جامعة ولاية ميشيجان "لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى".
وفتح المشتبه به النار فى مبنى جامعى قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعى بالوكالة، كريس روزمان.
ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدى سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.
وأكد روزمان "لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية، فى حرم الجامعة الذين يعملون فى جهود منسقة لضمان أمن الجامعة".
ووصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم. وعلقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.
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