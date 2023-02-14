الصحة العالمية لـ«القاهرة الإخبارية»: دور مصر فعال فى دعم متضررى الزلزال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تشرف على وصول مساعدات للمتضررين من الزلزال.





وأشار المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر لها دور فعال فى دعم المتضررين من الزلزال، مضيفًا أن هناك تحديات لوجستية تواجه المساعدات. وأضاف المنظرى فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن شحنة من المساعدات وصلت إلى المناطق المنكوبة بصحبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قدرها 37 طن، تضم كافة المساعدات، بما فى ذلك أدوات العمليات الجراحية، والأدوية والأدوات الطبية.

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