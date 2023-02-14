شركة فورد تقرر إلغاء 3600 وظيفة فى ألمانيا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة فورد أعلنت فى آواخر يناير الماضى، عزمها على تقليص نحو 3200 وظيفة فى جميع أنحاء أوروبا، بعد خفضها بالفعل للقوى العاملة فى الولايات المتحدة، حيث تكبح صانعة السيارات التكاليف فى إطار تحولها للمركبات الكهربائية.
وبحسب التقارير آنذاك، قالت "آى جى ميتال"، أكبر نقابة عمالية فى ألمانيا، إن غالبية المناصب المتأثرة بخفض العمالة لشركة فورد تتركز فى ألمانيا، وتشمل أدوارًا فى تطوير المنتجات ومجالات إدارية.
وأشارت النقابة الألمانية، إلى أن التخفيضات ستؤثر فى ما يقرب من 65% من وظائف التطوير فى عموم أوروبا.
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