تايوان: لم نرصد بالونات استطلاع من الصين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تلاحظ أى بالونات مراقبة قادمة من الصين بالقرب من الجزيرة، مماثلة لتلك التى أُسقطت فى الولايات المتحدة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب "رويترز"، قالت الدفاع التايوانية، فى إفادة صحفية دورية، إن معظم البالونات التى تم رصدها على ارتفاعات عالية بالقرب من تايوان استخدمت لأغراض الأرصاد الجوية ولم تشكل أى تهديد أمنى للجزيرة.

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