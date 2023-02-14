وزيرة الداخلية الأسترالية: نواجه عمليات تدخل خارجى تستهدف استمالة السياسيين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلادها تعتزم "إبطال" عمليات التدخل الأجنبى التى تستهدف السياسيين والأكاديميين وقادة المجتمع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وفى كلمة ألقتها بالجامعة الوطنية الأسترالية، قالت أونيل، إن التدخل الخارجى تهديد أساسى للديمقراطية فى أستراليا، وإن البلاد تواجه "تحديات جيوسياسية كبيرة للغاية". وأشارت الوزيرة إلى أن حكومات خارجية تسعى إلى استمالة السياسيين المحليين المنتخبين، والتأثير سرًا على كيفية مناقشة الموضوعات فى الجامعات، مدللة على ذلك بأن وكالات الاستخبارات الأسترالية أوقفت عمليات مراقبة للأستراليين، قائلة: "التدخل الأجنبى لا يأتى فقط من دولة واحدة". وكان رئيس الوزراء الأسترالى السابق، مالكوم تيرنبول، قدم قوانين خاصة بالتدخل الأجنبى إلى البرلمان الأسترالى فى 2018، مستشهدًا آنذاك بمزاعم تدخل الحكومة الصينية فى السياسة والجامعات الأسترالية، الأمر الذى أثار رد فعل غاضب فى بكين.

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