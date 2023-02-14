النقد الدولى يتوقع انكماش اقتصاد بريطانيا.. «القاهرة الإخبارية» ترصد الأزمة

جدة - نرمين السيد - وطرح الإعلامى أحمد بشتو، خلال التقرير، تساؤلاً عما إذا كانت أزمات بريطانيا الاقتصادية ستعود بها إلى الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن الركود طويل الأجل كان السبب الرئيسى فى أزمة بريطانيا الاقتصادية، إذ شهدت المملكة المتحدة 15 عامًا من الركود المتواصل بين 2004 و2019.

وأضاف أحمد بشتو، أن هناك توقعات بانكماش مقداره 6.0-% للاقتصاد البريطانى فى 2023، وأن النمو المتوقع لهذا الاقتصاد فى 2024 لن تتجاوز الـ 0.9%.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجنيه الإسترلينى شهد هبوطًا بنسبة 10% أمام الدولار فى 2022، علاوة على 5.5% تراجع فى حجم اقتصاد بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى وتطبيق "البريكست".

كما أشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 11% فى الاستثمارات الوافدة إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى 7% هبوط فى تجارة السلع فى بريطانيا بعد هذا البريكست، وارتفاع معدل التضخم إلى 9.2% فى المملكة المتحدة بنهاية 2022.

وتواجه بريطانيا موجة عارمة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية والشعبية بسبب تدنى مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار الصارخ ونقص الطاقة.