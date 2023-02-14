زيلينسكى: كل نتيجة جديدة تحققت لأوكرانيا تقربنا من النصر

جدة - نرمين السيد - وذكر زيلينسكى - فى فيديو له ، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن هناك شعورا طاغيا فى الوقت الحالى بأن الأهداف الأوروبية لأوكرانيا أصبحت حقيقة واقعة يتم من خلالها مشاهدة الإنجازات الحقيقية أكثر من الإعلانات السياسية.. لقد عقدت اجتماعا للموظفين وسمعنا تقارير من قادة التوجيهات والقائد العام ورؤساء المخابرات فى دونيتسك ولوجانسك وجنوب بلادنا وأوديسا، يتم إيلاء اهتمام مستمر لتوريد الأسلحة والذخيرة وكل ما يمنح محاربينا القوة والمرونة".

وأضاف: "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء النرويج. هذا البلد هو أحد أكبر شركائنا. أعربت عن امتنانى لحزمة الدفاع الجديدة ولبرنامج الدعم الجديد غير المسبوق من النرويج، والذى يتم إعداده للموافقة عليه وسيستمر لمدة 5 سنوات، تساعدنا النرويج حقًا على تقوية أنفسنا على الأرض وفى السماء وفى البحر. تم إنقاذ آلاف الأرواح الأوكرانية بفضل المساعدة النرويجية القوية فى الوقت المناسب. لكن الطاقة والدعم السياسى وغير ذلك من الدعم من أصدقائنا النرويجيين مهم".

وتابع: "لقد تحدثت أيضًا مع الرئيس المنتخب لجمهورية قبرص وهنأته على فوزه فى الانتخابات.. ناقشنا العلاقات بين بلدينا واتفقنا على العمل معا من أجل الأمن المشترك - لبلداننا وأوروبا بأكملها. كما تحدثت اليوم مع رئيس الفلبين لأول مرة فى تاريخ العلاقات الثنائية.. شكرته على دعم المنظمات الدولية واتفقنا على تطوير علاقاتنا".

وأكد زيلينسكى أنه من المهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا أن تكون لها علاقات ذات مغزى مع منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها ومع كل دولة فى المنطقة.. قائلا:" بشكل عام، للدبلوماسية الأوكرانية مهمة واضحة: وهى الوصول إلى جميع مناطق العالم التى لم يتم تمثيل موقفنا فيها بشكل جيد حتى الآن، لجعل المصالح الأوكرانية مفهومة لجميع الدول التى لا تربطنا بها علاقات مستقرة بعد".

وأردفت الرئيس الأوكرانى قائلا: "لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك مهم مع المملكة المتحدة بشأن الأسلحة بعيدة المدى والحاجة إلى تسريع تسليم الدبابات. لدينا اتفاق جيد بشأن المدفعية والذخيرة. ولدينا فهم كامل لمواقف بعضنا البعض على الطائرات المقاتلة الحديثة. أشكر جميع أصدقائنا البريطانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ريشى سوناك على العمل الذى بدأ، لا سيما فى قطاع الطيران".