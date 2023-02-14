العالم اليوم - 13.6 مليار دولار إيرادات "طاقة" في 2022 بنسبة نمو 10 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:18 صباحاً - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن نتائج مالية إيجابية خلال 2022، إذ بلغ صافي الدخل 8 مليارات درهم (حوالي 2.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها ملياري درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.

وقالت الشركة، في بيان، إن أداءها القوي جاء مستنداً إلى تنفيذ استراتيجيتها للنمو، ومدعوماً بالأعمال المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن في أسعار السلع الأساسية، حيث حقّقت إيرادات بقيمة 50 مليار درهم (نحو 13.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 10.3 بالمئة، مقارنةً بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

واقترح مجلس إدارة مجموعة "طاقة" الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم (3.713 مليار درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلس لكلّ سهم (5.738 مليار درهم ما يعادل 1.6 مليار دولار).

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 بالمئة، فيما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم.

ووظفت "طاقة" استثمارات ضخمة بلغت 4.5 مليار درهم خلال عام 2022، لتمويل الاستحواذ على حصّة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وواصلت "طاقة" تحقيق تدفقات نقديّة حرّة قوية خلال عام 2022، بلغت قيمتها 13.8 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، مسجّلاً انخفاض من 65 مليار درهم في نهاية العام 2021، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.

وعلى صعيد الإنجازات التشغيليّة، فبلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.6 بالمئة، أي أعلى بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 98.4 بالمئة، فيما بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع "طاقة" حول العالم 98.1 بالمئة مقارنةً بـ 97.3 بالمئة في العام الماضي، حيث ساهمت المحطات القائمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص في هذه الزيادة الطفيفة، وارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 123.8 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بزيادة نسبتها 1.1 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "واصلنا خلال العام الماضي إسهامنا بخطىً ثابتة في تحقيق أهداف الإمارات المرتبطة بإزالة الكربون ودفع عجلة النمو المستدام قدماً. وفي إطار هذه المساعي الدؤوبة، استحوذت المجموعة على حصّة مسيطرة في "مصدر"، في مبادرة ستدعم تحقيق هدفها لعام 2030 والمتمثل في إنتاج الطاقة المتجدّدة بنسبة 30 بالمئة من مشاريع توليد الكهرباء قبل الفترة المحدّدة".

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "واصلت المجموعة سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر الاستحواذ على حصّة في "مصدر"، التي تطمح لأن تصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. كما اتخذنا خطوة بدخول سوق جديدة هي أوزبكستان، وأنجزنا صفقة لتطوير أحد أبرز مشاريعنا لإزالة الكربون من عمليات الإنتاج البحرية التابعة لـ "أدنوك"، وأعلنًا عن عزمنا الاستحواذ على محطات توليد الكهرباء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وربطها بشبكة كهرباء أبوظبي".

وأضاف يُعدّ المشروعان الأخيران مثالاً على مساعينا الدؤوبة للمساهمة في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، الأمر الذي تجسد كذلك من خلال انضمامنا إلى تحالف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، وتأكيداً على التزامنا الراسخ باستراتيجيتنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتابع : "ينعكس هذا التوجّه الاستراتيجي في نتائجنا المالية القوية لعام 2022 والتي تتيح لنا مواصلة السعي لتحقيق أهدافنا الطموحة، مع ضمان عائدات مرتفعة في الوقت نفسه. و"طاقة" تؤكد التزامها الراسخ بمسيرة النمو والاستدامة، في ظلّ حرصها الدائم على تحقيق القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء".