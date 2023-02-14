«القاهرة الإخبارية»: الصين توجه اتهاما جديدا لأمريكا.. وواشنطن ترد

جدة - نرمين السيد - فيما نفت بكين اتهامات واشنطن، لكن حرب التصريحات مستمرة من الجانبين ضد بعضهما البعض، حيث اتهمت الخارجية الصينية واشنطن بتحليق مناطيدها فى الأجواء الصينية أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.
وجاء الرد على الاتهامات الصينية جاء سريعًا من البيت الأبيض، قائلة إن تصريحات الصين محض إدعاءات.
ويتصاعد التوتر بين الصين وأمريكا منذ ظهور أجسامًا غريبة تطير فى مجال الولايات المتحدة الأمريكية الجوى، وإسقاطها قرب الحدود الشمالية مع كندا، وهو ما تكرر 4 مرات خلال 7 أيام ماضية.
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