الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد ليلة شهدت اشتباكات ساخنة فى مخيم "شعفاط" بعد عمليتى طعن وإطلاق نار عند حاجز المخيم الواقع بمدينة القدس المحتلة.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية، "إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من مناطق محافظة "نابلس" الشمالية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من مدينة البيرة بوسط الضفة والملاصقة لرام الله، واثنين من شمال وجنوب محافظة "الخليل" الجنوبية". واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة "الزبابدة" جنوب شرق جنين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها. وقامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من بلدة "العيساوية" فى القدس المحتلة، التى شهدت أمس مواجهات، على خلفية عمليتى طعن وإطلاق نار فى البلدة القديمة ولدى تفتيش حافلة عند حاجز "شعفاط". وشهد مخيم "شعفاط" الليلة الماضية اشتباكات أشبه بحرب، على خليفة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعد عملية الطعن وإطلاق النار عند الحاجز.

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