دونيتسك: قوات كييف تقصف المناطق السكنية بقذائف الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلنت ممثلية مدينة دونيتسك الشعبية فى مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، أن قوات نظام كييف قصفت الليلة الماضية المناطق السكنية فى مدينتى ماكيفكا ودونيتسك بقذائف يستخدمها حلف الناتو، وأطلقت ما مجموعه 19 قذيفة من عيار 155 ملم.





وقالت الممثلية فى بيان عبر قناة تليجرام: "إنه تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محاور المركز السكنى أفدييفكا وماكيفكا، حيث تم إطلاق 10 قذائف من عيار 155 ملم". وأضاف البيان: "إن هذه التشكيلات عاودت قصف مدينة ماكيفكا مجدداً، وأطلقت عليها خمس قذائف من نفس العيار، كما أطلقت أربع قذائف على منطقة كييف فى دونيتسك". يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم ويتم توريدها فى الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة فى أوكرانيا.

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