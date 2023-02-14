موسكو: الطلب على مصادر الطاقة الروسية فى أوروبا مازال مرتفعا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية - إن آلية السداد التى فرضتها موسكو مقابل مصادر الطاقة فى أبريل الماضى، آمنة وشفافة، كما أثبتت فاعليتها. وأضافت الوزارة أن غالبية الشركات الأوروبية مازالت تتعامل مع روسيا، وتستخدم آلية السداد التى فرضتها موسكو، بشكل ناجح. وكان نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك قال - فى وقت سابق - إن روسيا زادت صادراتها النفطية العام الماضى 7.6% حتى 242 مليون طن.

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