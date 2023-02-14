«القاهرة الإخبارية»: قلق أمريكى بسبب الأجسام الطائرة والكائنات الفضائية

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، جاء رد واشنطن عقب ظهور أجسامًا غريبة تطير فى مجال الولايات المتحدة الأمريكية الجوى، وإسقاطها قرب الحدود الشمالية مع كندا، فى رابع إجراء من هذا النوع خلال 7 أيام.

وأضاف التقرير، أن تلك الإجراءات جاءت مع القلق الأمريكى فى مراقبة الأجواء، إذ يتوالى رصد أجسام طائرة غامضة فى ظل التوتر مع الصين، إذ أعربت أمريكا عن قلقها من مناطيد التجسس الصينية.

كما أشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن واشنطن تسعى لمعرفة حقيقة وأهداف الأجسام الطائرة المرصودة.