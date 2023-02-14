العالم اليوم - الدفاع البريطانية: قوات فاغنر تحقق تقدما طفيفا في دونباس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:20 صباحاً - قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قوات فاغنر والقوات الروسية حققت تقدما طفيفا في المعارك الدائرة في مناطق مختلفة من إقليم دونباس، مشيرة إلى التطورات الجارية في محيط مدينة باخموت.

فقد قالت الوزارة إنه في الأيام الثلاثة الماضية، حققت قوات مجموعة فاغنر بشكل شبه مؤكد المزيد من "المكاسب المحدودة" حول الضواحي الشمالية لمدينة باخموت، شمالي مقاطعة دونيتسك، بما في ذلك "كراسنا غورا".

أضافت، في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر أنه رغم التقدم التكتيكي الروسي البسيط جنوبي المدينة، فإن الدفاع الأوكراني المنظم مستمر في المنطقة.

وحول المعارك في مقاطعة لوغانسك، قالت الوزارة إنه على جبهة كرامينا-سفاتوفا، تواصل القوات الروسية شن الهجمات بصورة متواصلة ولكن من دون تحقيق اختراق كبير في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين عن سيطرة قواتها على مدينة كراسنايا غورا، وذلك بعد أكثر من 48 ساعة على إعلان مؤسس مجموعة فاغنز يفغيني بريغوجين سيطرة قواته على المدينة، مدعما قوله بفيديو لعناصر من قواته على مدخل المدينة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الاثنين: "على محور دونيتسك، قام متطوعو الفصائل الهجومية، بدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية من مجموعة قوات الجنوب، بتحرير بلدة كراسنايا غورا (الجبل الأحمر)" في دونيتسك، مضيفة أن خسائر الأوكرانيين على ذلك المحور تجاوزت 150 جنديا.

بالإضافة إلى ذلك أكدت الدفاع الروسية تصفية 320 جنديا أوكرانيا على 4 محاور قتال في دونباس خلال يوم الأحد.

والأحد، قالت الوزارة إن القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه مدينة سيفيرسك، مشيرة إلى إجبار القوات الأوكرانية على التراجع إلى مواقع خلفية.