العالم اليوم - "أوكيو" العمانية ستجمع 244 مليون دولار من طرح عام لـ أبراج

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:20 صباحاً - تعتزم أوكيو، شركة الطاقة الحكومية العمانية، جمع ما يصل إلى 244 مليون دولار من طرح عام أولي لوحدتها أبراج لخدمات الطاقة، وذلك حسبما أعلنت الوحدة المتخصصة في أعمال الحفر بقطاع النفط والغاز الثلاثاء.

وقالت أبراج في بيان بالبريد الإلكتروني إن أوكيو ستبيع حصة 49 بالمئة تعادل 377 مليونا و398 ألف سهم من أبراج في الطرح العام للأسهم.

وأضافت أن النطاق السعري للطرح تحدد بين 242 و249 بيسة للسهم، وهو ما يعني قيمة سوقية للوحدة تبلغ بين 484 مليونا و498 مليون دولار.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب يوم 20 فبراير ويستمر حتى الثاني من مارس للمستثمرين من المؤسسات بينما يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب حتى الأول من مارس.

وجاء في البيان أن من المتوقع بدء تداول الأسهم في حوالي 14 مارس.

واجتذبت أبراج الشركة السعودية العمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السعودي، ومكتب شؤون البلاط السلطاني العماني وشلومبرغر عمان كمستثمرين رئيسيين للاكتتاب في حصة إجمالية نسبتها 40 بالمئة من الطرح.

وكانت رويترز قد أفادت في يوليو 2021 بأن أوكيو تدرس إدراج أبراج ضمن خطة تخارج واسعة النطاق لشركة الطاقة الحكومية.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط حوالي 21.9 مليار دولار من طروح عامة أولية في المنطقة العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من نصف الإجمالي الذي تم جمعه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك حسب بيانات منصة ديلوجيك.