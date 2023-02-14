إنقاذ شخصين في تركيا بعد نحو 198 ساعة تحت الأنقاض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:29 صباحاً - قالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 17 عاما يدعى محمد ورجلا آخر لم تحدد هويته من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية، اليوم الثلاثاء، بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي المدمر.

وبثت الشبكة لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

ومع دخول كارثة الزلزال يومَها التاسع، ارتفع عددُ الضحايا لأكثر من 37 ألف قتيل، وأكثرَ من 100 ألف مصاب، فضلا عن مئات الآلاف من المشردين. ففي تركيا، ارتفع عددُ القتلى إلى 31640 قتيلا، و80 ألف مصاب. بينما تجاوز عددُ الضحايا في سوريا 5400 قتيل.