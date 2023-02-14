الناتو: أوكرانيا تستخدم الذخيرة أسرع من قدرة أعضاء الحلف على إنتاجها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفى عشية اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو يوم الاثنين إن الحلف سيزيد أهدافه من مخزونات الذخيرة، وسط استنفاد سريع لمخزونه فى الحرب فى أوكرانيا.

وتابع: "الحرب فى أوكرانيا تستهلك كمية هائلة من الذخيرة.. المعدل الحالى لنفقات الذخيرة فى أوكرانيا أعلى بعدة مرات من معدلات الإنتاج الحالية لدينا. وهذا يضع صناعاتنا الدفاعية تحت ضغط، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج الجديد والاستثمار فى قدراتنا الإنتاجية".

وشدد الأمين العام لـ "الناتو" على أن أعضاء الحلف سيكثفون ويواصلون دعمهم لأوكرانيا، قائلاً: "الناتو يقف إلى جانب أوكرانيا طالما يتطلب الأمر".

وأشار إلى أن الحلف بدأ اتخاذ تدابير متحدثا عن زيادة القدرات على المدى القصير، عبر العمل خلال عطل نهاية الأسبوع مثلا، إنما أيضا على المدى المتوسط عبر الاستثمار فى قدرات الإنتاج.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أن الموضوع سيُناقش اليوم الثلاثاء فى اجتماع لمجموعة دعم أوكرانيا برئاسة الولايات المتحدة، ثم فى اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف.

وأوضح أنه ستجرى مناقشة تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة، لكن "ذلك سيتطلب وقتا والأولويات على المدى القصير هى الذخائر والأسلحة الموعود بها مع وقود وقطع غيار".