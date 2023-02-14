إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل - إنه "ليس هناك ما يدل على وجود أى رابط للإرهاب بما جرى"، مؤكدة أن "عملية الدهس أسفرت عن إصابة 7 مدنيين وشرطى بجروح".
وأضافت أن "معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية فى الوقت الحالى"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على السائق بعد أن لاذ بالفرار، وذلك فى حى "باى ريدج" بضاحية "بروكلين" بالولاية، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.
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