مصرع 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعضهم حالته خطيرة.
وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الشخص المشتبه فى ارتكابه الجريمة لقى مصرعه بعدما أطلق النار على نفسه.
وتعكف الشرطة حاليا على تحديد هوية منفذ الهجوم، والدافع المحتمل وراء ارتكابه الجريمة، فيما طلبت السلطات من الطلاب عدم التواجد فى حرم الجامعة اليوم، وأعلنت تعليق كافة الانشطة العلمية والرياضية لمدة 48 ساعة.
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