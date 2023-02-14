جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية بعد ضحايا الفيضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات جنوب إفريقيا، مساء أمس الاثنين، حالة الكارثة الوطنية بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى الأيام القليلة الماضية، والتى أسفرت عن سقوط 7 ضحايا وعدد من المفقودين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وفى بيان لها، قالت رئاسة الجمهورية فى جنوب إفريقيا، إن "الحكومة أعلنت حالة الكارثة الوطنية لإتاحة استجابة قوية ومنسقة لتداعيات الفيضانات". وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تهدد الأحوال الجوية السيئة 7 مقاطعات من مقاطعات البلاد التسع، لا سيما تلك الواقعة على الساحل الشرقى المطل على المحيط الهندى.

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