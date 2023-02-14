«القاهرة الإخبارية»: أجندة حافلة بالتحديات على مائدة وزراء دفاع الناتو

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، عن أجندة حافلة بالتحديات على مائدة مباحثات وزراء الدفاع فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إذ تعتبر الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بندًا أساسيًا فى اجتماعات الحلف.





وبحسب التقرير، فإن طلب أوكرانيا لطائرات مقاتلة يزيد قلق الناتو من تورط مباشر مباشر فى الصراع مع روسيا، وهو ما حذرت منه موسكو مرارًا وتكرارًا، مؤكدة أن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا إطالة لأمد الصراع واستفزاز لروسيا.

ويؤكد تقرير "القاهرة الإخبارية" أن بريطانيا تحديدًا أصبحت بين نارين، ما بين نقص الإنفاق العسكرى وزيادة إمدادات أوكرانيا.

كما يبحث الحلف مسألة منح السويد وفنلندا عضوية كاملة بالناتو، ما يضيف أبعادًا جديدة على الخريطة العالمية، علاوة على أن قيادة قوات الرد السريع تربك حسابات الناتو.



كما أشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى قلق فى الناتو من اتهام روسيا لأمريكا بتفجير خط الغاز "نورد ستريم"، مؤكدًا أن أجندة الحلف حافلة بالتحديات على مائدة مباحثات وزراء دفاع الناتو.