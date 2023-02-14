زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب أوزبكستان

وذكر المركز - أن هزة فى أراضى أوزبكستان وقعت صباح اليوم، مركزها فى منطقة ديخكانابسكى بمقاطعة كاشكاداريينسكايا.
وأضاف البيان أن الزلزال بلغت قوته 3,6 درجة وذلك على عمق 10 كيلومترات، فيما بلغت المسافة من مركز الهزة إلى العاصمة طشقند 417 كيلومترا فى اتجاه الجنوب الغربى.
وتابع البيان، إنه لا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية.
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