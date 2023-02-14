بلينكن يعرب عن قلق أمريكى بسبب ما يحدث فى الضفة الغربية

وقال بلينكن فى بيان: "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات فى الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية"، محذّرا من أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر.
وتابع "على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التى تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل إقامة دولتين بالتفاوض".
يأتى موقف بلينكن غداة اتّخاذ حكومة الاحتلال قرارا بـ"إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات"، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
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