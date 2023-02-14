نصف كوبا بدون كهرباء بعد انقطاع التيار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، يأتى ذلك بعد نحو خمسة أشهر على انهيار للشبكة دخلت على إثره كوبا فى الظلام.
وأصدر الاتحاد الوطنى للكهرباء فى كوبا، بيانًا قال فيه إن عطلًا طرأ على شبكة الكهرباء 220 كيلو فولت" بين مدينتى سانتى سبيريتوس (وسط) ونويفيتاس ما "أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائى بالكامل فى المنطقة الشرقية الوسطى" للبلاد.
وذكر البيان أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15.
ومن جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمناجم على مواقع التواصل الاجتماعى أن سبب الحادث هو "حريق فى حقل لقصب السكر فى المنطقة"، مشيرة إلى أن "العمل جار لاستعادة النظام.
ويعد نظام الطاقة الكوبى فى وضع محفوف بالمخاطر، كما ثبت العام الماضى عندما عانت بعض المناطق من انقطاع التيار الكهربائى اليومى والمطول ، حتى 12 ساعة فى اليوم، وهو ما وصل تأثيره إلى ما يقرب من 40% من البلاد فى بعض الحالات.
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