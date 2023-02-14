ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بولاية ميشيجان الأمريكية إلى 3 وفيات

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الحرم الجامعى إنها تبحث عن مشتبه به وصف بأنه رجل قصير القامة يرتدى قناعا، وبحسب ما ورد كان المشتبه به ماشيا.

وقالت الشرطة الأمريكية بجامعة ولاية ميشيجان إن جميع الفصول وألعاب القوى والأنشطة المتعلقة بالحرم الجامعى فى جامعة ولاية ميشيجان ألغيت لمدة 48 ساعة، بينما اجتاح ضباط يرتدون معدات تكتيكية الجامعة، مطالبين بعدم الحضور إلى الجامعة غدًا.