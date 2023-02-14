الاتحاد الأوروبى يعلن رفضه لقرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وجدد الاتحاد الأوروبى موقفه تجاه المستوطنات باعتبارها غير شرعية استنادًا إلى القانون الدولى، مؤكدًا أنه لن يعترف بأى تغييرات لحدود عام 1967 "غير تلك التى يتفق عليها الطرفان.
وأصدر التكتل بيانًا دعا فيه إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد، وقال: "فى السياق الحالى المقلق، من المهم النظر فى خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التى من شأنها تقويض قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للحياة، وتغذية المزيد من التوتر".
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