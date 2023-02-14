البنتاجون: نعمل على انتشال حطام أجسام مجهولة فوق أمريكا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن، فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن واشنطن سوف تعلن عن ماهية هذه الأجسام عندما يكتمل تجميع هذا الحطام.

ووفقًا لـ "فوكس نيوز" تابع أوستن: "فى حين أن السلطات لم تحدد حتى الآن ما هى الأشياء، إلا أنها لا تشكل تهديدًا"، مضيفًا: "هذه الأجسام لا تشكل خطرا عسكريا على أحد على الأولكنها خطر على الطيران المدنى وربما تهديد لجمع المعلومات الاستخباراتية.. وسوف نتعمق فى الأمر".

وأسقطت الولايات المتحدة أربعة أجسام فوق أمريكا الشمالية فى الأسبوع الماضى، كان الأول منها بالون تجسس صينى قبالة سواحل كارولينا الجنوبية فى 4 فبراير، فيما يعتقد أن الثانى والثالث كانا بالونين بحجم أصغر، تم إسقاطهما فوق ألاسكا وكندا على التوالى، والأحد الماضى تم إسقاط رابع جسم خلال ثمانية أيام تقريبًا.