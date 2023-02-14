إطلاق نار فى جامعة ولاية أمريكية.. ومقتل شخص

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن"، قالت السلطات إن شخصًا واحدًا على الأقل لقى مصرعه وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد إطلاق النار على جامعة ولاية ميتشيجان، مما دفع الشرطة إلى اللجوء إلى المكان بينما يتم البحث عن مشتبه به طليق.

قال متحدث باسم مستشفى "إى دبليو سبارو"، إن المستشفى يعالج خمسة من ضحايا إطلاق النار فى غرفة الطوارئ، ولم يقدم معلومات عن خطورة إصاباتهم.

وأكد متحدث باسم الجامعة وفاة واحدة لصحيفة ديترويت نيوز.

وقالت شرطة الحرم الجامعى إنها تبحث عن مشتبه به وصف بأنه رجل قصير القامة يرتدى قناعا، وبحسب ما ورد كان المشتبه به ماشيا.

وقالت الشرطة الأمريكية بجامعة ولاية ميشيجان إن جميع الفصول وألعاب القوى والأنشطة المتعلقة بالحرم الجامعى فى جامعة ولاية ميشيجان ألغيت لمدة 48 ساعة، بينما اجتاح ضباط يرتدون معدات تكتيكية الجامعة، مطالبين بعدم الحضور إلى الجامعة غدًا.