إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى مخيم شعفاط

جدة - نرمين السيد - وداهمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص الحى تجاه المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاما فى بطنه، ونقله إلى المستشفى، وقد وصفت إصابته ما بين متوسطة إلى خطيرة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائلى قد أصابت الطفل محمد باسل زلبانى (13 عاما) بالرصاص، فى وقت سابق من مساء أمس، عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلته، وفى وقت لاحق اقتحمت المخيم وداهمت منزل عائلته واعتقلت والديه وشقيقه، بزعم تنفيذ ابنهم عملية طعن، كما أغلقت الحاجز أمام المواطنين ومركباتهم، ومنعتهم من الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.
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