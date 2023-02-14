العالم اليوم - برلسكوني يحمل زيلينسكي مسؤولية الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:20 صباحاً - ألقى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني باللوم على رئيس أوكرانيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك حاليا، والتي تقترب من عامها الأول، ليضع نفسه مجددا على خلاف مع دعم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني القوي لكييف.

وقال برلوسكوني، الذي يدعم حزبه حكومة اليمين الإيطالية ويعتبر حليفا وصديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب في أوكرانيا "لم تكن لتحدث مطلقا" لو كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد "أوقف مهاجمة جمهوريتي دونباس اللتين تتمتعان بحكم ذاتي"، وهما ضمن أجزاء ضمتها روسيا بشكل غير شرعي في أوكرانيا.

وأضاف برلوسكوني أنه يحكم على سلوك زيلينسكي "بشكل سلبي للغاية"، وفقا للأسوشيتد برس.

وانتقد جورجيا ميلوني أيضا للقائها بزيلينسكي، قائلا للصحفيين الأحد إنه لم يكن ليفعل ذلك لو كان رئيسا للوزراء.

أثارت التصريحات ردا سريعا من مكتب ميلوني الذي صرح بأن "دعم الحكومة لأوكرانيا راسخ وقوي".

وتابع مكتب رئيسة الوزراء أن دعم أوكرانيا واضح في سياسة الحكومة وأصوات البرلمان، بما يشمل إرسال أسلحة للقوات الأوكرانية.