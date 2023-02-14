العالم اليوم - العربية للطيران تحقق أرباحا تاريخية في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:20 صباحاً - سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم (ما يعادل 330 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة نسبتها 70 بالمئة مقارنة بـ720 مليون درهم (196 مليون دولار) للعام 2021.

وقالت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان إن حجم إيراداتها وصلت للعام 2022 إلى 5.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 65 بالمئة مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2021 والبالغة 3.2 مليار درهم وساعد النمو القوي في أعداد المسافرين والذي تجاوز أعداد ما قبل وباء كورونا في الآداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة لعام 2022.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 15 بالمئة من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين أي بمقدار 15 فلساً لكل سهم وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران" حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان مسجلة بذلك زيادة قدرها 90 بالمئة مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر وحافظ معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – للسنة المالية 2022 على معدل قوي بلغ 80 بالمئة.

وتعليقا على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها مجموعة العربية للطيران خلال عام 2022 الأفضل في تاريخ الشركة، وبالرغم من استمرار التحديات في عام 2022 إلا أن صناعة الطيران بدأت بالعودة الى طبيعتها حيث شهدت شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم انتعاشاً سريعاً بعد أن عانت انخفاض الطلب على السفر الجوي نتيجة تداعيات الجائحة.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأخير من 2022 وصلت إيرادات الشركة لنحو 1.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مسافر خلال الربع الأخير من عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع بزيادة نسبتها 44 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والبالغة 2.5 مليون مسافر ووصل معدل إشغال المقاعد نسبة 79 بالمئة، مما يعكس الانتعاش المستقر الذي يشهده الطلب على السفر الجوي.

وذكر آل ثاني أن النتائج القوية للربع الأخير والعام بأكمله تعود إلى التدابير الحازمة الذي اتخذتها الشركة لضبط التكاليف والاستمرار في ارتفاع هامش العائدات وزيادة الطلب على خدمات الشركة المدفوعة بالقيمة المضافة وكما عهدنا دائما نستمر في تزويد عملائنا بأفضل عروض السفر الجوي وتوفير المنتجات المبتكرة.

وواشار إلى ان "العربية للطيران" اضافت خلال العام الماضي 24 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة وأنهت العام بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ..كما أطلقت مجموعة "العربية للطيران" عملياتها لأحدث مشاريعها المشتركة في أرمينيا وباكستان في يونيو بدأت "فلاي آرنا" شركة الطيران الوطنية الأرمينية عملياتها من يريفان واستمرت في توسيع شبكة وجهاتها بإضافة 5 وجهات جديدة في حين بدأت "فلاي جناح" شركة الطيران الباكستانية الجديدة منخفضة التكلفة عمليتها التشغيلية في أكتوبر وأضافت 4 وجهات محلية.

وقال إن مجموعة "العربية للطيران" وقعت اتفاقية مع مجموعة "دال" لإطلاق شركة طيران اقتصادي جديدة تحمل اسم "العربية السودان" ليكون مقرها في الخرطوم وستتبع شركة الطيران الجديدة نفس نموذج الأعمال منخفض التكلفة الذي يوفر لقاعدة عملائها عمليات موثوقة وخدمات القيمة المضافة.

واختتم آل ثاني قائلا: "بالرغم من استمرار شركات الطيران مواجهة العديد من التحديات هذا العام نحن واثقون من أساسيات قطاع الطيران وأستمرارية الطلب على السفر الجوي منخفض التكلفة حيث تواصل "العربية للطيران" تعزيز أعمالها من خلال استراتيجية واضحة للنمو مدعومة بالتزامها المستمر بتوفير أفضل قيمة مضافة لعملائها ومساهميها .