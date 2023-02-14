مقتل شخص بعد خروج قطار عن مساره فى ولاية أمريكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية"، خرج قطار من 18 سيارة عن مساره فى هيوستن بمقاطعة مونتجومرى بولاية تكساس بعد اصطدامه بشاحنة كانت تعبر القضبان، مما أسفر عن مقتل سائق السيارة.
وقالت إدارة إطفاء شرق مونتجومرى إنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع ناجم عن الحطام، مما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف بعد خروج قطار عن القضبان فى وقت سابق من الشهر وغازات سامة فى الهواء فى ولاية أوهايو.
وقالت الشرطة إن الأمر قد يستغرق ثمانى إلى 15 ساعة قبل اكتمال التنظيف وإعادة فتح جميع الطرق.
ولم ترد إدارة السكك الحديدية على الفور على طلب للتعليق.
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