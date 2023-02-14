السعودية تعبر عن رفضها للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا وكالة الأنباء السعودية "واس"، شددت "الخارجية السعودية" على أهمية التزام إسرائيل بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام. وأكدت الوزارة موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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