الأسرى الفلسطينيون يبدؤون تنفيذ خطوات العصيان

وأصدرت الهيئة ونادى الأسير بيانًا قالا فيه إن الخطوة ستبدأ من سجن "نفحة"، بحيث تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها فى بقية السجون، وفقا للخطة التى أُقرت.
وأوضح البيان أن الخطوات تتمثل بارتداء لباس "الشاباص"، وهو اللباس البنى الذى تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعنى هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة لواقع الحياة الاعتقالية، وعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني" بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدى الأيدى.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قررت فى وقت سابق من مساء اليوم الشروع فى سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان، وتنتهى بالإضراب المفتوح عن الطعام فى الأول من شهر رمضان المقبل.
وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن "مطلبنا الوحيد هو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلا ونهارا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".
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