العالم اليوم - بقيمة 3.5 مليار.. فورد تبني مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية

انتم الان تتابعون خبر بقيمة 3.5 مليار.. فورد تبني مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 05:12 صباحاً - تعتزم شركة ”فورد موتور” بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار على بعد نحو 160 كيلومترا غرب ديترويت والذي سيوظف حوالي 2500 شخص.

تم الكشف عن خطط بناء المصنع لإثنين خلال اجتماع لصندوق ميشيغان الاستراتيجي، الذي وافق على حزمة حوافز ضريبية كبيرة للمشروع الذي سيقام قرب مدينة مارشال.

سوف يقام المصنع على موقع جاهز للتطوير الصناعي بالقرب من تقاطع طريقي الولايات 94 و69.

وقالت غابي برونو، مديرة التنمية الاقتصادية في شركة فورد، إنه ”مشروع عظيم” مشيرة إلى أن ميشيغان خاضت ”منافسة مع عدة ولايات ودول” لتأمين الاستثمار.

تعتزم فورد عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن سياراتها الكهربية.