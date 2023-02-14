القاهرة الإخبارية: حريق هائل داخل مركز خدمة سيارات فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات الروسية، أن الانفجار وقع خزانات الوقود داخل مركز خدمة السيارات. وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن عملية إطفاء الحريق معقدة بسبب وجود مخازن وقود بالمصنع، مؤكدا أن الحريق خارج نطاق الكتلة السكنية. وأوضح، أن المصنع تتجاوز مساحته ألف متر مربع ما يصعب جهود الإطفاء، ولا معلومات محددة حول سبب اندلاع الحريق.

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