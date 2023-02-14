بريطانيا.. إصابة الملكة كاميلا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وألغت الملكة زيارتها إلى "ويست ميدلاندز" بعد إصابتها "بمرض موسمى" تأكد لاحقًا أنه فيروس كورونا، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية. وجاء فى بيان صادر عن قصر باكنجهام: "بعد إصابتها بأعراض البرد، ثبتت إصابة صاحبة الجلالة الملكة بفيروس كوفيد 19". وأضاف البيان "مع الأسف، ألغت (الملكة) جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع وترسل اعتذارها الصادق لمن كان من المقرر أن يحضرها".

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