نداء من فرنسا لمواطنيها فى بيلاروسيا: غادروا فورا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، بيانا صحفيًا قالت فيه: "نظرا لإغلاق المجال الجوى البيلاروسى، توصى وزارة الخارجية المواطنين الفرنسيين بمغادرة بيلاروسيا برا عبر المعابر الحدودية مع ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا".
وأضافت: "إذا لزم الأمر، ينبغى على المواطنين القادمين جوا، التقدم للحصول على تأشيرة خروج من وزارة الداخلية البيلاروسية".
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت اليوم من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب فى أوكرانيا واحتمال تعرضهم لمضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية، ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا.
وقالت السفارة الأمريكية فى موسكو "ينبغى على المواطنين الأمريكيين المقيمين فى روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور. عليكم توخى المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانونى". وأضافت السفارة "لا تسافروا إلى روسيا".
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