العالم اليوم - السودان يرسل إلى سوريا طائرة مساعدات للمتضررين من الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:18 صباحاً - أرسل السودان إلى سوريا طائرة محمّلة 30 طنّا من المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتّصالا بالرئيس السوري بشار الأسد عارضا الدعم، وفق ما أعلن مسؤولون الإثنين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الإمدادات المرسلة إلى دمشق تتضمن "30 طناً من المواد الغذائية والطبية والأغطية وغيرها". وأجرى البرهان الاتصال الهاتفي بالأسد للتعبير عن "مواساة السودان، حكومة وشعبا، للشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي السورية".

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