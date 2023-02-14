العالم اليوم - موسكو.. حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:18 صباحاً - أفادت تقارير بنشوب حريق هائل بالقرب من المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة، في شارع ديكابريستوف في الجزء الشمالي من العاصمة الروسية موسكو.

وتمتد النيران بحسب تقارير صحفية على مساحة 1500 متر مربع. وقالت خدمات الطوارئ الروسية لوكالة تاس إنه سمع صوت انفجار عبوات الوقود. والمعهد يعمل على تطوير وإنتاج قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة النفاثة البحرية والطيران.

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