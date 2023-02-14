واشنطن: الجسمان الطائران غير قادرين على الاتصال أو المناورة

جدة - نرمين السيد - قال جون كيربى، المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من تحديد الأجسام التى تم إسقاطها أخيرًا، التى عُثر عليها فى المجال الجوى لأمريكا الشمالية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





أوضح كيربى فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن الفحص الدقيق للمجال الجوى قد يفسر جزئيًا الزيادة فى الأجسام المكتشفة، لكن لم يتم تقييمها على أنها تهديد للناس على الأرض، ولم تظهر أى علامات على أن لديهم القدرة على المناورة أو الدفع، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء. وتطرق كيربى لقضية البالون الصينى قائلا: إن الولايات المتحدة لم تكن تحلق بالونات فوق الصين، وأنه ليس على علم بأى طائرة أمريكية أخرى تحلق فى المجال الجوى الصينى، مؤكدًا "مناطيد التجسس الصينية غير مؤثرة الآن لكنها قد تتطور لاحقًا". كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن مقاتلات عسكرية أمريكية أسقطت أمس الأحد، جسمًا مثمنًا فوق بحيرة هورون، فى أحدث حادث منذ بالون المراقبة الصينى الذى وضع قوات الأمن فى أمريكا الشمالية بحالة تأهب قصوى.

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