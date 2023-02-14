العالم اليوم - غاكبو يوقف مسيرة ليفربول السيئة في البريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:20 صباحاً - سجل كودي غاكبو أول أهدافه مع ليفربول الذي أوقف مسيرته السيئة بفوزه 2-صفر على منافسه المحلي المتعثر إيفرتون على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 36 من مباراة قمة مرسيسايد المثيرة والسريعة عندما تبادل الكرة مع داروين نونيز في هجمة مرتدة عقب إهدار إيفرتون فرصة مزدوجة لانتزاع التقدم.

وعزز المهاجم الهولندي غاكبو تقدم صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني ليحرز هدفه الأول في مباراته السابعة مع فريق المدرب يورغن كلوب منذ انضمامه للفريق من أيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (44.91 مليون دولار) بحسب تقارير صحفية.

وبدأ ليفربول المباراة بعدما خسر ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري واستقبلت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا واحدا، فيما كان إيفرتون يأمل في استمرار نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الجديد شون دايك بعد فوزه على أرسنال المتصدر في المباراة الماضية.

لكن فريق كلوب كان أقوى وأكثر حسما من جاره وحقق انتصاره الأول بالدوري في عام 2023 ليتقدم للمركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة مقابل 18 نقطة لإيفرتون من 22 مباراة في منطقة الهبوط.