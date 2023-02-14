«فرحات» لـ«إكسترا نيوز»: مصر والسعودية جزء من الوحدة الاستراتيجية بالمنطقة

وأضاف "فرحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر والسعودية جزء من وحدة استراتيجية واحدة فى المنطقة، والأهم أن كل من مصر والسعودية أهم قوتين إقليميتين فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالى كل منهما ينتصر إلى المبادى الأساسية الحاكمة للعلاقات والسياسات الرئيسية فى إقليم الشرق الأوسط.
وتابع: "مصر مع السعودية والتعاون بينهما كان شرطًا رئيسيًا للحفاظ على البُعد العربى فى الأمن على مستوى الأمنى والاقتصادى وتبادل الدعم بين الجانبين، وكان حاضرًا فى كل المراحل التاريخية سواء على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى".
واستطرد: "فى تجربة حرب الخليج الثانية كانت مصر جزءًا أساسيًا من الدول التى انتصرت إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدول العربية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وكان انضمام مصر للتحالف الدولى الذى تشكل فى هذه المرحلة لتحرير الكويت كان شرطًا مهمًا لانتصار المنطقة العربية والقوى العربية لمبدأ سيادة الدولة العربية".
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